Mehmet Ali Erbil'i ifşalamıştı! Ece Ronay bir gerçeği daha açıkladı...

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalaması ve mahkemelik olmasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yaptığı açıklamayla bir gerçeği daha itiraf etti.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

Ünlü şovmenle davası devam eden Ronay'dan bir bebek müjdesi geldi.

2,5 AYLIK HAMİLE

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, ocak ayında düğün yapmayı planlayan Ece Ronay'ın 2,5 aylık hamile olduğunu söyledi.

Bali açıklamasında "Mehmet Ali Erbil'in evine giden çocuğa ev de aldırmış, imam nikahı da kıydırmış" dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

22 Ocak'ta sevgilisiyle evlenecek olan Ece Ronay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hamilelik iddiasını doğruladı.

YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasında bir çalışanın haberi sızdırdığını söyleyen Ece Ronay, sözleri şöyle devam etti:

"Birkaç gün önce bir YouTube videosu çektim ve eşimle size müjdeli bir haber verdik. Video şuan montajda ve bir çalışan bizim müjdemizi basına sızdırdı. O basın organı da kendinde bu hakkı görüp bu haberi size vermiş. Bu benim özel hayatım istediğimi söyler istemediğimi söylemem. 2,5 aylık hamileyim. 5 ay önce evlilik teklifi almıştım yani evlilik yolunda olan bir ilişkiydi zaten bu. Basında anlatıldığı gibi evlilik tarihini çocuk için geri plana çekmedim. "