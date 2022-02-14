Mehmet Ali Erbil'i ifşalamıştı! Hamile olan Ece Ronay'dan karnı burnunda pozlar...

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalaması ve mahkemelik olmasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, hamilelik pozlarını paylaştı.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

Ünlü şovmenle davası devam eden Ronay'dan ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

98 doğumlu Ronay, kısa bir sürenin ardından hamile olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ronay, karnı burnunda pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Erkek bebek bekleyen Ronay, binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...