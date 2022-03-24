Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşini gören 'kadın versiyonu' dedi! 'Bu kadar da benzemez ki!'

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşini gören 'kadın versiyonu' dedi! 'Bu kadar da benzemez ki!'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Erbil kardeşlerin benzerliğini görenler ise, adeta ikiz sanıyor.

Türk magazin dünyasının sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Ya Şundadır Ya Bunda, Çarkıfeler, Açıl Susam Açıl gibi tv şovlarının yanı sıra Aşkım Aşkım, Tatlı Kaçıklar, Kahpe Bizans, Hababam Sınıfı gibi yapımlarda da yer alan Erbil, şimdilerde ekranlardan uzakta.

Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden komedyen ünlü sunucu evlilikleri, çocukları ve ailesi ile zaman zaman gündeme geliyor.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olan 65 yaşındaki şovmenin kız kardeşi olduğunu duyanlar ise şaşkınlık yaşıyor.

Mehmet Ali Erbil'in kendisinin aksine televizyon dünyasından uzakta, başka bir kariyer çizmiş kız kardeşi Yeşim Erbil'i görenler, hayrete düşüyor.

"MEHMET ALİ ERBİL'İN KADIN HALİ"

Kaçış Sendromu ile mücadele ettiği dönemlerde hakkında çıkan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapmasıyla ortaya çıkan Yeşim Erbil, doktorluk mesleğini sürdürüyor.

Tıp kariyerine birçok başarıyı sığdıran 59 yaşındaki Yeşim Erbil, abisi Mehmet Ali Erbil' benzerliği ile de görenleri şoke uğratıyor.

İşte Erbil kardeşlerin benzerliğini gözler önüne seren o kareler...