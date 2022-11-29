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    • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! "Böyle fitliğe maşallah"

    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! "Böyle fitliğe maşallah"

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin kızı bu kez taytlı spor paylaşımıyla nefes kesti.
    • 29.11.2022 - 17:19
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    Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah'

    Senelerdir ekranlarda yer alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü ismin kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil'e karşı göndermede bulunmuştu.

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #1

    Babasını eleştirmesiyle dikkat çeken isim, Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemik sonrası babasına destek olmuş ve Ece Ronay'a hakaret içerdiği iddia edilen bir göndermede bulunmuştu.

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #2

    26 yaşında olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Erbil, son olarak sosyal medyasında yaptığı mayolu ve çizmeli paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

    Taytlı spor paylaşımı olay oldu!

    Ünlü ismin kızı bu kez spor yaparken verdiği taytlı spor pozuyla konuşuldu. Erbil'in fitliği ise çokça dikkat çekti.

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #3

    İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #4

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #5

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #6

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #7

    Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil in taytlı spor paylaşımı nefes kesti! 'Böyle fitliğe maşallah' #8


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