Mehmet Ali Erbil'in sivilcesi için ödediği para olay oldu! 'Allah düşürmesin'

Mehmet Ali Erbil'in sivilcesi için ödediği para olay oldu! 'Allah düşürmesin'

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, hastanede ödediği paraya isyan etti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda sağlık problemleriyle gündem oluyor.

Evinde düşerek rahatsızlanan ve nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, yürümekte zorluk çekiyor.

Son olarak evinde bakımına devam edilen Erbil, özel bir hastanede ödediği parayla gündeme geldi...

Ünlü şovmen gittiği hastanede ödediği paraya isyan etti.

Sosyal medya hesabından sırtındaki sivilceyi paylaşan Erbil, şunları söyledi:

"Bugün sivilcemi gösterdik iki dk için ve 1300 TL para aldılar. Allah kimseyi L... düşürmesin."