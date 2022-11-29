Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı tartışmayla olay olmuştu! Ece Ronay'ın yeni imajı görenleri şaşırttı

Yayınladığı şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran TikTok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle konuşulmuştu. Fenomen ismin imaj değişikliği sonrası son hali şaşırttı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile davalık olan fenomen Ece Ronay, son haliyle görenleri şaşırttı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla gündem olan isim, değiştirdiği imajıyla olay oldu. Fenomen ismin saç rengini ve göz rengini değiştirdiği görülürken, Ronay'ın yaptırdığı dudak dolgusu da dikkat çekti.

Ece Ronay, Geçtiğimiz Ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile evlenmiş ve Temmuz ayında oğlu Miran'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan 29 yaşındaki isim, doğum sonrası verdiği kilolarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fazla kilolarından kurtulmuş olan ve fit haline geri dönen Ece Ronay son olarak saç rengini de değiştirdi.

Saç, göz ve dudağı tamamen değişti!

Yeni imajını ''Canım böyle olsun istedi'' notuyla takipçilerinin beğenisine sunan ünlü fenomenin son hali olay oldu. Fenomen ismin yeni halini ise pek çok takipçinin beğenmemesi dikkat çekti.

Esmer güzeli Ronay, saçlarını kızıl renge boyattıktan sonra gözlerine de açık mavi lens taktı.

"Bu kız Ece mi şimdi?"

Ronay'ın bazı takipçileri, 'Eskiden daha güzeldin' yorumunda bulunurken, bazı takipçiler "Bu kız Ece mi şimdi?", "Bu sen olamazsın" yoruumunda bulundu.