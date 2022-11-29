Petrol
85.89
2.38%
Euro
19.2988
0.21%
Dolar
18.638
0.06%
Altın
1.053
1.03%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
311.895
1.30%
BTXN Coin
5.76
0.17%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    • Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı tartışmayla olay olmuştu! Ece Ronay'ın yeni imajı görenleri şaşırttı

    Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı tartışmayla olay olmuştu! Ece Ronay'ın yeni imajı görenleri şaşırttı

    Yayınladığı şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran TikTok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle konuşulmuştu. Fenomen ismin imaj değişikliği sonrası son hali şaşırttı.
    • 29.11.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı tartışmayla olay olmuştu! Ece Ronay'ın yeni imajı görenleri şaşırttı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile davalık olan fenomen Ece Ronay, son haliyle görenleri şaşırttı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla gündem olan isim, değiştirdiği imajıyla olay oldu. Fenomen ismin saç rengini ve göz rengini değiştirdiği görülürken, Ronay'ın yaptırdığı dudak dolgusu da dikkat çekti.

    Mehmet Ali Erbil le yaşadığı tartışmayla olay olmuştu! Ece Ronay ın yeni imajı görenleri şaşırttı #1

    Ece Ronay, Geçtiğimiz Ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile evlenmiş ve Temmuz ayında oğlu Miran'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan 29 yaşındaki isim, doğum sonrası verdiği kilolarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fazla kilolarından kurtulmuş olan ve fit haline geri dönen Ece Ronay son olarak saç rengini de değiştirdi.

    Mehmet Ali Erbil le yaşadığı tartışmayla olay olmuştu! Ece Ronay ın yeni imajı görenleri şaşırttı #2

    Saç, göz ve dudağı tamamen değişti!

    Yeni imajını ''Canım böyle olsun istedi'' notuyla takipçilerinin beğenisine sunan ünlü fenomenin son hali olay oldu. Fenomen ismin yeni halini ise pek çok takipçinin beğenmemesi dikkat çekti.

    Mehmet Ali Erbil le yaşadığı tartışmayla olay olmuştu! Ece Ronay ın yeni imajı görenleri şaşırttı #3

    Esmer güzeli Ronay, saçlarını kızıl renge boyattıktan sonra gözlerine de açık mavi lens taktı.

    "Bu kız Ece mi şimdi?"

    Ronay'ın bazı takipçileri, 'Eskiden daha güzeldin' yorumunda bulunurken, bazı takipçiler "Bu kız Ece mi şimdi?", "Bu sen olamazsın" yoruumunda bulundu.


    Televizyon karnesi: Reytinglerde TOTAL ve AB nedir? 1 reyting kaç kişi demektir?
    Medya

    Televizyon karnesi: Reytinglerde TOTAL ve AB nedir? 1 reyting kaç kişi demektir?

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor
    Dünya Kupası

    Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor

    Görüş Bildir