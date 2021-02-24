Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Aslantuğ kiminle evli?

Yeni dizisi Masumiyet ile ekranlara dönen oyuncu Mehmet Aslantuğ'un hayatı ve biyografisine dair bilgiler araştırılıyor. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

Masumiyet dizisinde Harun karakterini canlandıran Mehmeh Aslantuğ, kariyeri ve hayatı ile seyircilerin merak konusu oldu.

Oyunculuk serüveninin yanı sıra aile hayatı ile de göz onunda olan Mehmet Aslantuğ kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruları gündemde yer alıyor.

Kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal ve Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinde Harun Orhun karakterini oynayan Mehmeh Aslantuğ kısa bir aradan sonra ekranlara döndü.

İşte Mehmet Aslantuğ'un hayatına dair merak edilenler..

MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR?

Mehmet Aslantuğ, 25 Eylül 1961 tarihinde, çiftçi bir ailenin 5. ve son çocuğu olarak, Samsun'da dünyaya geldi. Lise'nin sonuna kadar eğitimini Samsun'da sürdürdü.

Oyunculuğa, öğrencilik yıllarında tiyatro ile başladı. Üniversite eğitimini sürdürdüğü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü oyunculuk sevdası nedeniyle bıraktı ve profösyonel olarak oyunculuk hayatına atılmış oldu.

1992 yılında kendi yapım şirketini kurdu. 1996'da kendisi gibi oyuncu olan Arzum Onan'la evlendi. Özel televizyon kanalları için seri dramalar hazırladı, yapımcı ve oyuncu olarak çalıştı.

1997 - 1999 yılları arasında oynadığı Sıcak Saatler adlı dizi ile ününü pekiştirdi. 2003 yılında Atv'de yayınlanmaya başlanan Bir İstanbul Masalı adlı dizide Selim Arhan rolü ile karşımıza çıktı.

2009 yılında, Hanımın Çiftliği adlı dizi ile ekran karşısına geri döndü. Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan edebi eserinden uyarlanan dizide Aslantuğ, Muzaffer Bey karakterini oynamaktadır.

2015 yılında başrolü oynayan Mehmet Aslantuğ "Racon: Ailem İçin" dizisinde Kenan Korhan karakterini canlandırdı.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Arzum Onan'la 1996 yılından beri evli olan Mehmet Aslantuğ'un Can adında bir oğlu vardır.

MEHMET ASLANTUĞ'UN EŞİ ARZUM ONAN KİMDİR?

Arzum Onan, 31 Ekim 1973 yılında Ankara’da, Memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara, Orta ve Liseyi İstanbul’da tamamladı. Endüstri Meslek Lisesi, Yapı Ressamlığı bölümünden mezun oldu. 1992 Yılında Gaye Sökmen Ajans da Mankenlik ve Modelliğe başladı.

48 yaşındaki oyuncu,1993 yılı Nisan’ında ‘Mıss Turkey’ yarışmasında ‘Türkiye Güzeli’, aynı yılın Temmuz ayında ‘Mıss Europe’ yarışmasında ‘Avrupa Güzeli’ seçildi.

1996 yılında Aktör Mehmet Aslantuğ’la evlendi. Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl sonra kamera karşısına geçti.

1997 yılında dört yıl sürecek yoğun tempolu bir Televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı.

Genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde modellik yapmakta olan Arzum Onan, sanatçı Mehmet Aslantuğ ile evli ve Can adında bir oğlu var.