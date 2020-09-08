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    Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında zeybek oynadı

    Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında zeybek oynadı

    Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Cnn Türk canlı yayınında Ali Çınar ile birlikte karşılıklı zeybek oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 00:40
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 00:40
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    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte televizyon programlarında, koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili ABD'den bağlanıp bilgi veren Mehmet Çilingiroğlu İstanbul'a geldi.

    İstanbul'a gelmeden Cnnn Türk kanalında Ahmet Hakan'ın programlarına katılıp insanları virüs hakkında bilgilendiren Çilingiroğlu, insanlar morallerini yüksek tutmalı diyerek kamera karşısında zeybek oynamıştı.

    Canlı bağlantıda Zeybek oynadığını gören Ahmet Hakan, Türkiye'ye geldiğinde yapacakları programda da Çilingiroğlu'ndan oynamasını rica etmişti.

    CANLI YAYINDA ZEYBEK OYNADI

    Söz veren Çilingiroğlu yayınlanan programın son bölümünde sözünü yerine getirip, canlı yayında zeybek oynadı.

    Ali Çınar'ın da oynamasını rica eden Çilingiroğlu karşılıklı olarak zeybek oynayarak rahatladı.

    Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında zeybek oynadı VİDEO

    Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında zeybek oynadı #1

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