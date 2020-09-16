Mehmet Çilingiroğlu ile Mehmet Ceyhan sosyal medyadan atıştı

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Prof. Dr. Mehmet Ceyhan arasında, sosyal medyada maske tartışması çıktı.

Koronavirüs sürecinde maske ve sosyal mesafe tartışmaları devam ediyor. Bu kez de Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Prof. Dr. Mehmet Ceyhan arasında bir atışma yaşandı.

Twitter'dan Çilingiroğlu, Mehmet Ceyhan'ın koronavirüsün ilk çıktığı dönem yaptığı maske açıklamasına atıfta bulunurak Ceyhan'a sataştı.

Çilingiroğlu'nun yaptığı paylaşıma sessiz kalmayan Ceyhan, Çilingiroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

"BİLİM Mİ DEĞİŞTİ SİZ Mİ ANLAYAMADIM"

Çilingiroğlu sataştığı paylaşımda, "Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz? Şimdi takın diyorsunuz? Bilim mi değişti, sizmi anlayamadım?

Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öylemi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür? Hocam?" ifadelerinde bulundu.





"SENİN GİBİ BİLİMİ GÖBEK ATMAK SANAN BİRİNİN MEZUNİYETİNE KATKIDA BULUNDUYSAM UTANIRIM"

Çilingiroğlu'nun paylaşımına cevap veren Ceyhan, "Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan ünvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece. Bilimle ilimin farkını oku." cevabını verdi.