Mehmet Dinçerler ile yakalanan Zehra Çilingiroğlu'nun eski haline bakın... Dumur etti!

Mehmet Dinçerler ile yakalanan Zehra Çilingiroğlu'nun eski haline bakın... Dumur etti!

Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile tatile çıktı. İkilinin ortaya çıkan kareleri sonrası Çilingiroğlu, yakın markaja alındı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve Hadise'nin boşanma aşamasında olan kocası Mehmet Dinçerler, Yunanistan'da yakalandı.

İkilinin fotoğraflarının çıkmasının ardından, Zehra Çilingiroğlu magazinseverler tarafından yakın markaja alındı.

15 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve mimarlık okuduğu bilinen Çilingiroğlu, kameralarla büyüdü.

Doğumdan büyüdüğü zamana kadar her anı karelenen Zehra, annesine olan benzerliği ile ilgi topluyor.

Lisans eğitimini Londra Westminster Üniversitesi'nde tamamlayan Zehra Çilingiroğlu, Mehmet Dinçerler ile yakalanınca eski kareleriyle de gündem oldu.

Aşk hayatıyla magazin basınına gelen isimlerden birisi olan Çilingiroğlu'nun yaşadığı değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Zamanla zayıfladığı ve daha çok güzelleştiği görülen Zehra Çilingiroğlu'nun eski haline yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ve magazinseverler ise Mehmet Dinçerler'in Hadise'yi hakketmediğini söylemeden geçemedi.

Zehra'nın eski hali

Doğal ve sempatik halleriyle dikkati çeken Zehra Çilingiroğlu, sık sık tarzını değiştiren isimlerin başında geliyor.

Saçlarıyla fazlası ile oynayan Zehra, mavi gözleri ve güzelliğini ise annesi Hülay Avşar'dan almış.

Ancak geçen zaman içerisinde zayıfladığı ve yüzünden bazı estteik dokunuşlar olduğu görülen Çilingiroğlu, sosyal medyada gündem oldu.

Yüzünde herhangi bir işlem olmadığını her fırsatta dile getiren ünlü ismin eski fotoğraflarına yorum yağdı.

Bazıları estetiğin gücü derken bazıları ise büyüdüğünü ve kilo verdiğini söyledi.

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