Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile görüntülenen iş insanı Mehmet Dinçerler'in hayatı..

Şarkıcı Hadise'nin Bodrum'da ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO'su Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülenmesinin ardından Dinçerler'in hayatı merak konusu oldu. Peki Mehmet Dinçerler kimdir?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Bodrum'da ünlü bir kahve zincirinin Türkiye CEO’su Mehmet Dinçerler ile beraber görüntülendiği öne sürüldü.

Magazin gündeminde yer alan haberlerin ardından ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'in hayatı merak konusu oldu.

Mehmet Dinçerler'in yaşı, mesleği ve kariyeri, başta Hadise'nin hayranları olmak üzere magazin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı.

Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösteriliyor. Burhan Dinçerler'in oğlu olan Mehmet Dinçerler, iş hayatıyla olduğu kadar ilişkileriyle de dikkat çekiyor.

Daha önce ismi Asena Atalay ile anılan Dinçerler, 2017 yılında Hande Erçel ile beraberlik yaşamıştı. Peki Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? İşte iş insanı Mehmet Dinçerler'in hayatı hakkında bilgiler....

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumundadır.

Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın almış ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etmiştir.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biridir. Adı daha önce Asena Atalay ile anılan ünlü iş insanının Hadise ile beraber olduğu iddia edildi.