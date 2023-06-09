Mehmet Dinçerler'den yeni ifşa! Hande Erçel hamlesi dikkat çekti..."Hakan Sabancı görmesin" Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medyadaki hamlesiyle dikkat çekti. Dinçerler, bir zamanlar adı anıldığı ancak şimdilerde Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel'in fotoğrafını beğendi.

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise ile Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerinin katıldığı bir törenle sessiz sedasız evlenen Mehmet Dinçerler, dört ay sonra boşandı.

Evlilik yüzüğü, borçları, ihanet iddiaları derken oldukça yıpranan çift, hayatlarına ayrı ayrı devam ediyor.

Daha önce de bazı ünlü isimlerle anılan Mehmet Dinçerler, son hamlesiyle dikkat çekti.

Hande'yi likeladı

Sosyal medyada Hande Erçel'in paylaştığı gönderiyi beğenen Mehmet Dinçerler, kullanıcılara yakalandı.

Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel'in sevenleri, bu hamleyi görmezden gelemedi.

Gündeme bomba gibi düşen olaya "İyi ki Hadise bırakmış", "Hakan görmesin", "Mehmet yine iş başında" yorumları yapıldı.