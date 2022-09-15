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Mehmet Dinçerler'in 100 kilodan fazla hali dudak uçuklattı! "Para değer katmış"

Mehmet Dinçerler'in 100 kilodan fazla hali dudak uçuklattı! "Para değer katmış"

Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'in kilolu hali, herkesi şoke etti. Kilo verdikten sonra bamabaşka bir havaya kavuşan Dinçerler, birbirinden ünlü isimlerle sevgili oldu.