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- Mehmet Dinçerler'in 100 kilodan fazla hali dudak uçuklattı! "Para değer katmış"
Mehmet Dinçerler'in 100 kilodan fazla hali dudak uçuklattı! "Para değer katmış"
- 15.09.2022 - 15:40
5 ay önce evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı. Uzun zamandır aralarında sorun olduğu konuşulan çift, yüzükleri çıkarmıştı.
İki taraf sessizliğini korurken sabah saatlerinde açıklama yapan Hadise, boşanacaklarını duyurdu.
Hadise'nin dikkati çeken açıklamasında, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.
Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. Hadise" ifadeleri yer aldı.
Hadise yaptığı açıklama sonrası gündem olurken, Mehmet Dinçerler'in ise eski hali sosyal medyaya düştü.
Hadise'yi üzdüğü için kadınlardan tepki alan Mehmet Dinçerler'in kilolu hali, sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.
Dinçerler'in kilolu halini gören kullanıcılar, "Para değer katmış" yorumlarını peş peşe sıraladı.
Mehmet Dinçerler'in değişimi
Hadise'nin kocası Mehmet Dinçerler, değişimi ile şaşırttı. Zaman içerisinde kilo veren Dinçerler, fit vücudu ile dikkati çekti.
Birçok genç kızın beğendiği ve sosyal medya üzerinden takip ettiği yakışıklı isim, sporunu aksatmayarak fiziğini korumaya devam ediyor.
Yakışıklı isim zayıfladıktan sonra ise birbirinden ünlü kadınlarla görüntülendi.
Hande Erçel, Deniz Akkaya ve Rojda Demirer ile adı anılan Dinçerler, aşkı Hadise'de bulmuştu.