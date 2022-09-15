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    Mehmet Dinçerlerin birbirinden ünlü sevgilileri! Hande Erçel'inden Deniz Akkaya'ya kimler kimler...

    Hadise ile boşanmanın aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in aşk dosyası bir hayli kabarık. Hande Erçel'den Deniz Akkaya'ya kadar birçok isimle aşk yaşayan Dinçerler, herkesi şoke etti.
    • 15.09.2022 - 13:05
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    Mehmet Dinçerlerin birbirinden ünlü sevgilileri! Hande Erçel'inden Deniz Akkaya'ya kimler kimler...

    Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, 4 ay önce nikah masasına oturdu.

    Oldukça mutlu başlayan ve mutlu giden ilişkilerini nikahla taçlandıran ikili, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündeme gelmeye başladı.

    Hadise'nin sahnede ağlaması ve Dinçerler'in yüzüğünü çıkarması "Boşanıyorlar" haberlerini peş peşe getirdi.

    Bu haberlerin ardından Hadise sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim.

    Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. Hadise" ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine Twitter gündemine oturan ikiliden Mehmet Dinçerler'in aşk hayatı göz önüne serildi ve birlikte olduğu ünlüler şoke etti.

    Bir dönem adı Hande Erçel ile anılan Dinçerler'in birbirinden ünlü kadınlarla aşk yaşadığı görüldü.

    Mehmet Dinçerler'in sevgilileri

    HANDE ERÇEL

    Mehmet Dinçerler ve Hande Erçel, kısa bir süre birlikte oldu. Ekin Mert Daymaz'ın eski aşkı olan Hande Erçel ile yakın arkadaş Dinçerler'in sevgili olması tepki çekmişti.

    O dönem gelen kulis iddialarına göre çift; Dinçerler'in cimriliği nedeniyle ayrılmış..

    Mehmet Dinçerlerin birbirinden ünlü sevgilileri! Hande Erçel inden Deniz Akkaya ya kimler kimler... #1

    YASEMİN ŞEFKATLİ

    Bazı kaynaklarıun aşk bazı kaynakların dostluk olarak adlandırdığı bu ilişki, netlik kazanmadı ve dedikodular kısa süre içerisinde son buldu.

    Mehmet Dinçerlerin birbirinden ünlü sevgilileri! Hande Erçel inden Deniz Akkaya ya kimler kimler... #2

    ASENA ATALAY

    Mehmet Dinçerler bir dönem Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile anıldı. Dedikoduların sürmesi üzerine işine zarar verdiğini söyleyerek gazetecilerden bu konuda daha fazla haber yapılmamasını rica etmişti.

    Mehmet Dinçerlerin birbirinden ünlü sevgilileri! Hande Erçel inden Deniz Akkaya ya kimler kimler... #3

    ROJDA DEMİRER

    Yakışıklı isim bir dönem Rojda Demirer ile de anıldı. Hatta ikili bir mekan çıkışı arabada görüntülendi. Ancak bu aşk da kısa sürdü.

    Mehmet Dinçerlerin birbirinden ünlü sevgilileri! Hande Erçel inden Deniz Akkaya ya kimler kimler... #4

    ECE SEÇKİN

    Bir dönem Ece Seçkin ile anılan Mehmet Dinçerler'in aşkı uzun sürmedi. Hatta o dönem Seçkin, "Kurtuldum" açıklamasını yaptı.

    DENİZ AKKAYA

    Mehmet Dinçerler'in Deniz Akkaya ile olan ilişkisi manşetlere, "Deniz Akkaya'nın baklavacı sevgilisi" olarak yansımıştı.

    Mehmet Dinçerlerin birbirinden ünlü sevgilileri! Hande Erçel inden Deniz Akkaya ya kimler kimler... #5


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