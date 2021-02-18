Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, kaç yaşında? Mehmet Fatih Çıtlak hayatı ve biyografisi..

Mehmet Fatih Çıtlak, Show Tv ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Vatandaşlar, 'Mehmet Fatih Çıtlak kimdir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Mehmet Fatih Çıtlak, Show Tv ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Dini konularda yaptığı önemli açıklamalarla vatandaşları aydınlatan ve katıldığı programlarda izleyicilerin ilgisini çeken Mehmet Fatih Çıtlak'ın hayatı merak ediliyor.

Mehmet Fatih Çıtlak, Kanal D ekranlarında sahur programı sunduğu dönemde kaybettiği kilolar ile gündeme gelmişti.

Peki, Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, kaç yaşında? Mehmet Fatih Çıtlak aslen nereli?

İşte, Mehmet Fatih Çıtlak hayatı ve biyografisi..

MEHMET FATİH ÇITLAK KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Fatih Çıtlak, liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde okumuştur.

Ünlü ilahiyatçı, üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamlamıştır.

İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapan Mehmet Fatih Çıtlak, pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak yer almıştır.

Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyetlerden biridir.

Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulunan ünlü ilahiyatçı, İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin de kurucularından biridir.

İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İs ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazı yayımlamaktadır.

Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı yapmış ve bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülmüştür.

Halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmekte olan Mehmet Fatih Çıtlak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısıdır.

Daha önce TRT'de 'Gece Kahvesi' adıyla ramazan programı, ATV'de de iki yıl sahur programı sunan Mehmet Fatih Çıtlak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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