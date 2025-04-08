Mehmet: Fetihler Sultanı'nda vakit o vakit! İstanbul fethediliyor...

Yağmur Uçar
TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle İstanbul’un fethine sahne oluyor.
Aylarca süren hazırlıkların, stratejilerin ve zorlu mücadelelerin ardından Sultan Mehmed ve ordusu surların içerisinde.
Tarihin akışını değiştiren o büyük an, bu bölümde izleyiciyle buluşacak.
Osmanlı ordusunun azmi, Sultan Mehmed’in kararlılığı ve inançla örülmüş büyük yürüyüş, fethin kapısını aralayacak.
Sultan Mehmed ve ordusu müjdelenmiş fetih yolunda onca şehit, gazi vermiş, terlerini kanları ile karıştırıp bir kutlu övgüye mazhar olmak istemekteyken, sonunda kutlu fetih onlara nasip olacak mıdır?
İmparator Konstantinos’un hangi acımasız oyunlarıyla yüz yüze geleceklerdir?
İşte bu akşamki bölümden kareler...