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Mehmet: Fetihler Sultanı'nda vakit o vakit! İstanbul fethediliyor...

Mehmet: Fetihler Sultanı'nda vakit o vakit! İstanbul fethediliyor... Kutlu fetih yolunda bütün hazırlıklar tamamlanmış, kurulan tuzaklar bir bir aşılırken Osmanlı ordusunun maneviyatı da katbekat artmıştır. Nihayet Sultan Mehmed’in hayali gerçek olmak üzeredir...