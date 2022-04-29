Mehmet Germiyanlıgil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mehmet Germiyanlıgil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şeyma Subaşı'nın kalp emojisi koyarak selfie paylaştığı Mehmet Germiyanlıgil kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor merak edildi. İşte Mehmet Germiyanlıgil hakkında bilgiler...

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini noktalayan Subaşı son olarak Hakan Sabancı ile anılmıştı.

Çalkantılı aşk hayatıyla dikkatleri çeken Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Subaşı, 2020 yılında Instagram hesabından birlikte fotoğrafını paylaştığı iş adamı Mehmet Germiyanlıgil'le yeniden objektif karşısına geçti.

2 yılın ardından birlikte poz veren Şeyma Subaşı ile Mehmet Germinyanlıgil'in o karesini görenler "aşk" iddialarını ortaya çıkardı. Subaşı'nın takipçileri ise "Mehmet Germiyanlıgil kimdir" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki Mehmet Germiyanlıgil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler...

Mehmet Germiyanlıgil kimdir?

1992 yılında İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden mezun olan iş insanı Mehmet Germiyanlıgil, Altivi adlı internet açık artırma sitesinin sahiplerinden biriydi.

Daha önce Elif Dürüst ile evliyken eşini Derin Mermerci ile aldattığı iddi edilmiş ve gündeme gelmişti.

2006 yılında iddiaların ardından eşi Elif Dürüst boşanma davası açarak, Mehmet Germiyanlıgil'den tek celsede ayrılmıştı..

Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Mehmet Germiyanlıgil şimdilerde Şeyma Subaşı ile anılıyor.