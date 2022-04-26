Mehmet Günsür, Atatürk dizisine dahil oldu

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Disney+'da yayınlanacak Atatürk dizisinde Ali Rıza Bey'i canlandıracak.

Disney Plus (Disney+), 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlıyor.

Platform, Türkiye piyasasına dikkat çeken bir dizi ve oyuncu kadrosu ile giriş yapacak.

İddialı bir Atatürk dizisi ile ekranlara adım atacak platform, bu dizi için Aras Bulut İynemli, Emma Watson ve Songül Öden gibi oyuncularla çalışacak.

Mehmet Günsür de diziye dahil oldu

Diziye katılacak bir yıldızın daha ismi açıklandı.

2. Sayfa'nın haberine göre, Mehmet Günsür, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak.

Geçtiğimiz günlerde de Zübeyde Hanım’ı da Songül Öden'in oynayacağı açıklanmıştı.

6 bölüm sürmesi beklenen dizi, Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek. Dizinin yapımcılığını ise O3 Medya üstlenecek.

Dizinin müzikleri ise Oscar ödüllü Hans Zimmer tarafından geliştirilecek.