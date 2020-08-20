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    Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakuş arasındaki söz kesme paradoksu

    Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakuş arasındaki söz kesme paradoksu

    Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakaş arasında, söz kesme tartışması yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 02:30
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 02:30
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    Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakuş arasındaki söz kesme paradoksu

    Cnn Türk kanalında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu, Tarafsız Bölge programında Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakuş arasında tartışma çıktı.

    İkili arasında yaşanan söz kesme tartışmasında, garip anlar yaşandı.

    Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakuş arasındaki söz kesme paradoksu #1

    PARADOKSA DÖNÜŞTÜ

    Mehmet Metiner'in, Erdoğan Karakuş'un sözünü kesmesiyle başlayan tartışma, adeta çıkmaza dönüştü.

    Moderatör Ahmet Hakan'da belirli bir süre müdahale etmeyince, adeta paradoksa dönüşen tartışmada, her iki isim de birbirini söz kesmeyle suçladı.

    O anlarda Doğu Perinçek'in de olayı anlamayan bakışları dikkat çekti.

    Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakuş arasındaki söz kesme paradoksu VİDEO

    Mehmet Metiner ile Erdoğan Karakuş arasındaki söz kesme paradoksu #2

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