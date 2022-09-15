Bireysel dokunulmazlık oyununda yemek çıkartamayan Fatma Nur'un 'bir sıkıntı görmüyorum' cümleleri Mehmet Şef'i çıldırttı. Mehmet Şef 'Vallahi delireceğim' dedi.

MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından Fatma Nur, diğer yarışmacılarla ve şeflerle zaman zaman gerginlik yaşıyor.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışan takımlar, kahvaltılık tarif hazırladı.

Şeflerin istediği yemeklerde başarısız olan kırmızı takım, ikinci kez dokunulmazlığı kaybetti.

Bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılardan Fatma Nur'un savunması ise şef Mehmet Yalçınkaya'yı öfkelendirdi.

"Bir sıkıntı görmüyorum"

Danilo Şef'in, "Sadece katmer mi yaptın?" sorusunu yanıtlayan Fatma Nur, "Hayır şefim sadece katmer yapmadım. İlk önce Kıvanç'a yardım etmek istedim. Böreğin içerisini ben yaptım. Sonra ona verdim. Süt reçelini çok bilmiyordum. Baktım bilenler var, onlara vermek istedim. Katmer ortada kalmıştı. Ben de 'Alayım, yapayım' dedi. Daha önce yapmadım ama hamurunun nasıl açıldığını biliyordum.

Barış'ı suçlayamam. Ben kendim istedim aldım. O arada da geldi Yağız da yardım etti. Fırın dolu olduğu için Kıvanç pişirdi sağ olsun. Ekipçe çalıştık. Açıkçası ben takımda bir sıkıntı görmüyorum ama belki reçete verilirken bir sıkıntı olmuş olabilir." dedi.

Mehmet Şef Fatma Nur'a kızdı: Vallahi delireceğim VİDEO



"Delireceğim, anlatamıyoruz derdimizi"

Yarışmacının sözleri karşısında öfkesine yenik düşen Mehmet Şef, "Delireceğim, vallahi delireceğim! Artık anlatamıyoruz derdimizi. Kendi kendime konuşmaya başladım yani. Ne sorunu yok? Çiğ yemekler var, çıkmayan yemekler var. Yarışmacılar mutlu ve başarılı olduklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.