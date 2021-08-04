Mehmet Şef o mesajları ifşa etti! DM'den yazan yarışmacıya peş peşe uyarı...

MasterChef'in tatlı sert jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan birinin, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderdiğini açıklayarak o satırları anlattı.

MasterChef Türkiye'nin 3 Ağustos Salı ekrana gelen son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan birinin, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderdiğini açıkladı.

Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan Fikret ise mesajı kendisinin attığını söyledi ve nedenini açıkladı. Ancak yarışmacının hareketi ünlü şeflerin tepkisini çekti.

ŞEFLERDEN TEPKİ

Somer Sivrioğlu "Çok yanlış şeyler yapıyorsun" diyerek Fikret'i uyardı.

Şef Danilo Zanna ise tepkisini "Olmaması gereken bir şeydi bu çok garip. Açıkçası şok yaşıyorum" sözleriyle ifade etti.

MEHMET ŞEF ANLATTI

Şef Yalçınkaya "İlginç bir şey yaşadım. Dün gece eve gittim. Telefonda programla ilgili yorumlara bakıyordum. Hesabımdaki mesajlar kutusunda, yarışmacılardan birinden gelen mesajı gördüm" dedi.

"PATAVATSIZLIĞIMDAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİM"

Bu sözler üzerine arayan giren yarışmacı Fikret ise "Benim şef ben yazdım. Sebebi de bazen insanlar morali bozulduğu zaman modu da düşüyor. İlk oyundan sonra hatalar benimdi. Herkese söz hakkı verirken sıra bana geldi ama 'Yorum yapmak istemiyorum' dedim. Bu patavatsızlığımdan dolayı özür diliyorum. Bugün de o iddialı sözlerden arınarak daha güzel şekilde yarışacağıma inanıyorum. Bunu yaşıma vermenizi umuyorum" dedi.

"ÖZELDEN MESAJ ATMANA GEREK YOK"

Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacının attığı mesajla ilgili olarak "Fikret böyle bir mesaj attı yarışmadaki davranışlarını bundan sonra izleyeceği politikaları içeren bir yazı yazdı. Dünkü davranışından sonra özür mesajıydı. Özelden mesaj atmana gerek yok bütün gün buradayız. Birlikte zaten konuşabiliyoruz. Herhangi bir konuda burada konuşabiliriz. Bu imkanı size veriyoruz zaten. Herkes istediğini söyleyebilir" şeklinde konuştu.

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