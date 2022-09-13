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Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin en sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Görenler, "Gülüşü hiç değişmemiş" yorumunu yaptı.