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    Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

    TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin en sert şefi Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Görenler, "Gülüşü hiç değişmemiş" yorumunu yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 08:46
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    Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı

    Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, adından sıkça söz ettiriyor.

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasından önce de Yemekteyiz'de de jüri olarak yer almıştı.

    "Gülüşü hiç değişmemiş"

    Mehmet Şef bu sefer hiç görmediğimiz gençlik fotoğrafıyla karşımıza çıktı.

    Mehmet Şef'in gençlik fotoğrafını gören "Gülüşü hiç değişmemiş" dedi.

    İşte Mehmet Şef'in o fotoğrafı...

    Mehmet Şef in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı #1

    Mehmet Şef in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı #2


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