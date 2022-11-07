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- Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya mini elbisesiyle olay yarattı! 'Oldukça cesur'
Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya mini elbisesiyle olay yarattı! 'Oldukça cesur'
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya instagramda paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalçınkaya'nın cadılar bayramı temalı pozu olay yarattı..
- 07.11.2022 - 16:54
- Güncelleme : 07.11.2022 - 17:00
MasterChef Türkiye 'nin sevilen jürilerinden olan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Sude Yalçınkaya'nın cadılar bayramı temalı paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Siyah mini bir elbise ve cadıla bayramı özel makyajıyla poz veren Sude Yalçınkaya dikkatleri üzerine topladı.
Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Yalçınkaya'nın instagramda 91 bin takipçisi bulunuyor. Sude Yalçınkaya'nın son instagram paylaşımı büyük beğeni topladı.
İşte Sude Yalçınkaya'nın o paylaşımı;
Sude Yalçınkaya'nın bazı instagram paylaşımları şu şekilde;