Mehmet Tevfik Göksu ile Murat Ongun'un yalancı tartışması

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında yaptığı "yalancı" açıklaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CNN Türk'te yayınlanan Ne Oluyor programına konuk oldu.

"MURAT ONGUN MAHKEME KARARIYLA YALANCI İLAN EDİLDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan özel teftiş hakkında konuşan Göksu, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un mahkeme kararıyla yalancı ilan edildiğini söyledi.

"HODRİ MEYDAN"

Mehmet Tevfik Göksu, canlı yayın arasında da sosyal medya hesabı Twitter'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na meydan okuyan bir tweet attı:

"Mecliste sorduğumuz sorulara cevap veremeyen Sayın İBB Başkanı eğer yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa buyursun gelsin. Kendi belirleyeceği kanalda ve gazetecilerle oturup İstanbul'u konuşalım. Hodri meydan"

MURAT ONGUN: MAHKEME KARARI VARSA İSTİFA EDECEĞİM

Göksu'nun açıklamasına Murat Ongun'dan yanıt gecikmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Tevfik göksu bu akşam CNN Türk'te 'Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir' dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu'yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum. (Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen"