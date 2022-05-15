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    Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef kararı

    Yeni sezonda jüride yer almadığı iddialarına son noktayı Şef Mehmet Yalçınkaya koydu. Yalçınkaya, takipçisine verdiği bir yanıtla "devam" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 16:34
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    Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef kararı

    MasterChef yeni sezonu başlamadan jüri krizi patlak verdi.

    Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya üçlüsünden oluşan jüride ayrılık iddiaları gündeme geldi.

    Mehmet Şef'in yeni sezonda yer almacağı söylenirken, yerine gelmesi düşünülen bazı isimler de öne sürüldü.

    Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yeni sezonda olacak mı sorusu, sonunda yanıt buldu.

    Jüriye devam edecek

    Sosyal medya hesabından paylaşımlar bulunan ünlü şefe takipçisinden ayrıldı yorumu gelince, Yalçınkaya son noktayı koydu.

    Bir takipçisinin "Masterchef Türkiye'yi heyecanla bekliyoruz yola devam" yorumuna "Devam" yazan Mehmet Şef'in yeni sezonda koltuğunda olacağı öğrenildi.

    Mehmet Yalçınkaya nın MasterChef kararı #1

    Mehmet Yalçınkaya nın MasterChef kararı #2


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