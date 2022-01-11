Mehmet Yalçınkaya'dan Burcu Önal'a sürpriz teklif! En karlı yarışmacı oldu...

Mehmet Yalçınkaya'dan Burcu Önal'a sürpriz teklif! En karlı yarışmacı oldu...

MasterChef yarışmasında tavırları ile dikkati çeken Burcu Önal, erken elendi. Herkesin finali göreceğini düşündüğü yarışmacı elenerek şaşırtırken, Mehmet Yalçınkaya'dan sürpriz bir teklif aldı.

TV8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışmasında öne çıkan isimlerden birisi olan Burcu Önal, erken elendi.

Daha önce yarışmaya iki kez başvuran ama elemlerden geçemeyen Önal, bu senenin dikkati çeken yarışmacılarından birisi oldu.

Estetiksiz hali ve eşinin Burak Özçivit'e olan benzerliği ile sık sık gündem olan Burcu Önal, elenirken duygusal anlar yaşamıştı.

Elenmesinin ardından Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında workshop verdiği görüntüler, akıllara birçok soruyu getirdi.

Özellikle yarışmacıyı yetenekli bulan ve mutlaka iyi yerlerde olmasını düşünen seyirciler, Mehmet Yalçınkaya ile çalışma ihtimali olup olmadığını gündeme getirdi.

BURCU ÖNAL'A İŞ TEKLİFİ

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Instagram hesabında babasının restoranından görüntüler paylaştı.

Görüntülerde Burcu Önal'ın kursiyerlere eğitim verdiği anlar yer aldı. Önal'ın Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında eğitim vermesi ise sosyal medyada, ''Mehmet Yalçınkaya, Burcu Önal'a iş teklif etti'' iddialarını gündeme getirdi.

"BABA" DİYEREK VEDA ETTİ

Mehmet Yalçınkaya elenirken kendisine 'baba' sözüyle hitap eden Burcu Önal'a, ''Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız! Her zaman bizi ara'' sözleriyle veda etmişti.