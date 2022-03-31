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    Mehtap Özkan, artık tv100 ekranlarında

    Yakın zamanda CHP'li Gürsel Tekin ile dünyaevine giren Mehtap Özkan, kariyerine tv100 ekranlarında devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:26
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    Mehtap Özkan, artık tv100 ekranlarında

    Ekranların tanınan yüzlerinden Mehtap Özkan'ın yeni adresi belli oldu.

    Ünlü spiker Mehtap Özkan, tv100 kadrosuna dahil oldu.

    SON ADRESİ TV100 OLDU

    Daha önce TV8, Beyaz TV, Halk TV'de görev alan Özkan, son olarak 2021 yılında Habertürk'e veda etmişti.

    Başarılı spiker Mehtap Özkan, kariyerine tv100 ekranlarında devam edecek.

    GÜRSEL TEKİN İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ

    32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan, bir süredir birlikte olduğu CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile 4 Şubat’ta Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle evlenmişti.

    Mehtap Özkan, artık tv100 ekranlarında #1

    Mehtap Özkan, artık tv100 ekranlarında #2


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