Mehtap Özkan, artık tv100 ekranlarında

Yakın zamanda CHP'li Gürsel Tekin ile dünyaevine giren Mehtap Özkan, kariyerine tv100 ekranlarında devam edecek.

Ekranların tanınan yüzlerinden Mehtap Özkan'ın yeni adresi belli oldu.

Ünlü spiker Mehtap Özkan, tv100 kadrosuna dahil oldu.

SON ADRESİ TV100 OLDU

Daha önce TV8, Beyaz TV, Halk TV'de görev alan Özkan, son olarak 2021 yılında Habertürk'e veda etmişti.

Başarılı spiker Mehtap Özkan, kariyerine tv100 ekranlarında devam edecek.

GÜRSEL TEKİN İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ

32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan, bir süredir birlikte olduğu CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile 4 Şubat’ta Çırağan Sarayı’nda yapılan bir törenle evlenmişti.