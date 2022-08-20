Dev bir timsah, lagünde bir cesedi sürüklerken görüntülendi. Görüntülerde, cesedin vücut bütünlüğünün olmadığı görüldü.

Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Tampico'daki Carpintero Lagünü'nde, görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı.

Yaklaşık 18 metrelik bir timsah, yüzmenin yasak olduğu lagünde boğduğu cesedi sürüklerken görüntülendi.

O anları, Gazeteci Porfirio Ibarra paylaştı.

Cesedin sol kolunun ve ayağı olmadığı görüldü

Videoda sürüklenen cesedin sol kolunun bir bölümünün ve ayağının olmadığı görüldü. Ceset, timsah tarafından kanalizasyondaki yuvaya taşındı.

Gazeteci Ibarra, "Adam muhtemelen yüzmek için lagüne girdi ve hayvanın saldırısına uğradı." diye yazdı.

Meksika'da dev timsah, boğduğu adamı taşırken görüntülendi VİDEO



Ceset, sudan çıkarıldı

Videoyu paylaşan başka bir gazeteci Jorge Becerril, yetkililerin cesedi sudan çıkardığını ve timsaha zarar verilmediğini söyledi.

Yerel polis, insanların, parktaki levhaları dikkate almadan yüzdüklerini ifade etti.