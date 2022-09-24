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    Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin'

    Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı.Şarkıcının eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • 24.09.2022 - 16:46
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    Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin'

    Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Melek Mosso'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçileri eğlenceli yorumlarda bulundu.

    Paylaştığı çocukluk fotoğrafına yıllar önce yaşadıklarınıda not düşen Melek Mosso, fotoğrafın altına "Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!( Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm) Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye" ifadelerini ekledi.

    Melek Mosso'nun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Takipçileri sanatçıya destek mesajlarında bulundu.

    İşte Melek Mosso'nun çocukluğu;

    Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı! Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin #1

    Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı! Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin #2

    Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı! Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin #3


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