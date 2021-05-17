Melek Mosso kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Melek Mosso'nun gerçek adı ve hayatı..

Melek Mosso kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Melek Mosso'nun gerçek adı ve hayatı..

Ses tonu, farklı tarzı, coverladığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melek Mosso, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Peki Melek Mosso kimdir?

Melek Mosso; Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları arasında yer alıyor.

Müziğe ilk kez 7 yaşında beste yaparak başlayan ve Yıldız Tilbe'nin ''Vursalar Ölemem'' şarkısını söyleyerek adını geniş kitlelere duyurmuş Melek Mosso kimdir? merak ediliyor.

Çeşitli yarışmalara katılarak ödüller kazanan Mosso, bu akşam sevilen parçaları ekran başındaki izleyenler için söyleyecek.

Peki Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso aslen nereli, gerçek adı nedir? İşte Melek Mosso hakkında bilgiler...

MELEK MOSSO KİMDİR?

Gerçek adı Melek Davarcı olan Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başlayan Mosso, dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başlamıştır.

Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etmiş ve lise döneminde yan flüt çalmaya başlamıştır. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlayan başarılı sanatçı, öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yapmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da, Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını artırmıştır. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırlamıştır.

Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazanan Mosso, müzisyen arkadaşları ile kurduğu ''Zbam The Band'' isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans göstermiştir.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" adlı şarkısını yeniden yorumladığı video, 85 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır.

No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etmiş ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça, No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer almıştır.

2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer almıştır.

MELEK MOSSO'NUN DİSKOGRAFİSİ