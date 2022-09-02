Meli Bendeli'den yeni poz

Çukur'daki Timsal Celil karakteriyle tanınan ve ardından cinsiyet değiştirip göğüslerini yaptıran Bendeli'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz dönemlerin popüler dizilerinde Timsal Celil karakterini oynayan Meli Bendeli, yeni pozuyla gündem oldu.

Yılmaz adını ise Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu, cinsiyetini değiştirdi.

Hayatını değiştiren Bendeli, İnstagram hesabını da yeniledi.

"Hayatımı ilerletemiyordum"

Yönelimini değiştiren Bendeli'nin, "Hayatım gitmiyordu. Kabuslarda bir yerlerden atıyordum kendimi, İlerletemiyorum hayatımı. Eve kapandım, dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim. Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim." ifadeleri de fazlaca konuşulmuştu.

Göğüslerini yaptırdı

Paylaşımlarıyla çokça konuşulan oyuncu, geçtiğimiz günlerde göğüs estetiği yaptırdı.

İddialı pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Bendeli, yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşımlar...