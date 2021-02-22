Bu akşam Kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak olan Cenaze İşleri filminin başrol oyuncusu Melih Selçuk’un hayatı merak ediliyor. Peki, Melih Selçuk kimdir, kaç yaşında?

Cenaze İşleri filmi, bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Cenaze İşleri filminin başrol oyuncularından biri olan Melih Selçuk’un hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor.

Peki, Süt adlı sinema filmiyle oyunculuğa başlayan Melih Selçuk kimdir, kaç yaşında? Melih Selçuk aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

İşte, Melih Selçuk'un hayatı ve biyografisi..

MELİH SELÇUK KİMDİR?

7 Şubat 1984 tarihinde Mardin Kızıltepe'de doğan Melih Selçuk, Türkçe'yi ilkokulda öğrenmiştir. Ortaokul bitirdikten sonra Gaziantep Fen Lisesi'nde yatılı eğitim almıştır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Melih Selçuk, üniversitede okurken kantinde bir ilan görmüş ve bu ilana başvuru yaparak Semih Kaplanoğlu'nun 2008 yılında yaptığı "Süt" filmine başrol oyuncusu olarak seçilmiştir. Başrollerini Başak Köklükaya ile paylaştığı bu ilk filminde 16.Adana Altın Koza Film Şenliği’nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Mehmet karakteriyle tanınmaya başlayan Selçuk, Pis Yedili, Aşk Ağlatır, Toprağa Uzanan Eller, Adana İşi, O'nun Hikayesi, Sadakat, Cenaze İşleri, Sükut Evi ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol almıştır.

MELİH SELÇUK'UN ÖDÜLLERİ

2009 - 16.Adana Altın Koza Film Şenliği, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu (Süt)

MELİH SELÇUK'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR