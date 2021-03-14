Gazeteci Melik Yiğitel, canlı yayın konuşmalarında sürekli Çin ve Rusya'dan bahseden Doğu Perinçek'e tepki gösterdi.

CNN Türk'te Semiha Şahin moderatörlüğünde yapılan programın konukları arasında Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve Gazeteci Melik Yiğitel buluyordu.

Uluslararası sorunların konuşulduğu programda Doğu Perinçek'in açıklamaları gazeteci Melik Yiğitel'i sinirlendirdi.

"PERİNÇEK HAYAL ALEMİNDE YAŞIYOR"

Yiğitel, tepkisini şu sözlerle gösterdi: "En son Suriye’de Bahar Kalkanı Harekatı’nda kimle protokol yapıldı. ABD ve Rusya ile masaya oturulmadı mı? Allah aşkına ben anlamıyorum gerçekten, biz Rusya ve Çin ile işbirliği yapınca sorunlar çözülür. Siz kendi gücünüzü kullanarak Kürdistan’ı engellediniz. Rusya ile Karabağ’da anlaşma yaptınız. Libya’da hem ABD hem de Rusya ile görüşüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Her başlığın kendi muhatabı vardır. Yeni süreci eğer okuyamıyorsa o sayın Perinçek o onun sorunudur. O saçma sapan beni kastediyorsa ona aynen iade ediyorum. Sayın Perinçek hayal aleminde yaşıyor.

Melik Yiğitel: Doğu Perinçek için varsa yoksa Çin ve Rusya



"VARSA YOKSA ÇİN VE RUSYA"

Varsa yoksa Çin ve Rusya böyle bir şey yok ya. Türkiye kendi politikasını belirler. Türkiye ne ABD’ye ne Çin’e muhtaç, Kürdistan hayalini Rusya mı bozdu. Siz Suriye’ye Çin ve Rusya ile mi girdiniz. Varsa yoksa Çin varsa yoksa Rusya, vay efendim iki blok var. Türkiye nasıl S-400’ü aldı. Türkiye kendi gücünü kendi belirler."