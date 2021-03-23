Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli? Melike İpek Yalova'nın biyografisi..

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan çiftinin tek celsede boşanmasının ardından Melike İpek Yalova'nın hayatı ile ilgili bilgiler de gündeme geldi. Peki, Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında?

Çemberimde Gül Oya dizisi ile tanınan ve Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ününe ün katan güzel oyuncu Melike İpek Yalova, 7 yıldır sevgili olduğu yapımcı Altuğ Gültan'dan 16 Mart'ta açılan dava sonrası anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmanın ardından Melike İpek Yalova'nın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Arama motorları üzerinden 'Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında, nereli?' gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

Peki, Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjganı, Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Melike İpek Yalova'nın hayatı ve biyografisi..

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melike İpek Yalova, Türk sanatçı ve dizi oyuncusudur. 37 yaşındaki güzel oyuncu, Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Melike İpek Yalova, Roma’da, La Sapienza Universitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi masterı yapmıştır.

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Yalova, çocukluğunda babasını rol model aldığını belirtmiştir. Başarılı oyuncu, 2011 yılında Elele dergisine verdiği röportajda, “Yaşıtlarım çizgi film izlerken, tartışma programları izliyordum” ifadelerini kullanmıştır.

Bebekte bir arkadaşıyla öğle yemeği yediği esnada, Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı Nermin Eroğlu’nun dikkatini çekmiş ve böylece dizinin kadrosuna Kastilya Prensesi Isabella karakteri olarak dahil olmuştur.

İlk olarak bu karakterle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember, Can Feda ve İnsanlık Suçu gibi çeşitli projelerde rol almıştır.

Güzelliği ile herkesi büyüleyen başarılı oyuncu, sevenleri tarafından sıkça Türkan Şoray’a benzetilmektedir. Başarılı oyuncu Türkan Şoray’a benzetilmesiyle ilgili olarak, “Ben sadece gözüme rimel sürmeyi ve kalem çekmeyi seviyorum o kadar.” ifadelerini kullanmıştır.

2019 yılında Altuğ Gültan ile evlenen Melike İpek Yalova, tek celsede boşanmıştır.

Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin doktor hanımı Müjgan karakterine hayat vermeyi devam etmektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR