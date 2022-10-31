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- Melike Şahin sevgilisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Dedesiyle fotoğraf paylaşmış"
Melike Şahin sevgilisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Dedesiyle fotoğraf paylaşmış"
Şarkıcı Melike Şahin sevgilisi ile pozlarını paylaştı. Şarkıcının sevgilisi ile arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu.
- 31.10.2022 - 13:49
- Güncelleme : 31.10.2022 - 13:53
Son dönemin popüler şarkıcılarından Melike Şahin sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan pozlarını paylaşınca gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Melike Şahin sevgilisi ile 5. yıl dönümü kutlarken paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcının sevgilisi ile arasındaki yaş farkı hakkında binlerce yorum yapıldı.
Melike Şahin instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraflara yorum yapılmaması için yoruma kapattı. Sosyal medyada uzun süre gündem olan bu kareler binlerce beğeni aldı.
İşte Melike Şahin ve sevgilisi..