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Melike Şahin sevgilisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Dedesiyle fotoğraf paylaşmış"

Melike Şahin sevgilisini paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Dedesiyle fotoğraf paylaşmış"

Şarkıcı Melike Şahin sevgilisi ile pozlarını paylaştı. Şarkıcının sevgilisi ile arasındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu.