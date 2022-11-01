Sosyal medya üzerinden ayna karşısında verdiği bir pozunu paylaşan ve hayranlarının beğenisine sunan Melis Buse Betkayan, "Hiç öpmeyeyim canım, rujum bozuluyor" notunun düştü.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, bir döneme damga vurdu ve reyting rekorları kırdı.

7 erkek ve 7 kadın yarışmacının evlenmek için bir araya geldiği proje, kısa bir süre sonra entrikaların döndüğü bir hal aldı.

Yarışmanın sonunda Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlendi. Ancak Kısmetse Olur bitene kadar ve bittikten sonra bile konuşulan isim, Melis Buse Betkayan oldu.

Porgramdan sonra kurgu olduğunu söyleyen ve yaptığı açıklamalarla olay olan Betkayan, şu sıralar sosyal medya üzerinden kendisini gösteriyor.

Yarışmadan sonra birçok iismle kavga eden ve açıklamaları ile olay olan eski gelin adayı, Youtube üzerinden Kısmetse Olur'a dair paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Her seferinde Kısmetse Olur'a ünlü olmak için katıldığını söyleyen Melis Buse Betkayan, bunu başarmış görünüyor.

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündeme gelen eski gelin adayı, sık sık cesur pozlar da veriyor.

Son olarak Instagram'ın hikaye kısmından iyi çıktığı bir karesini yayınlayan Betkayan, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Melis Buse Betkayan'dan ayna pozu

Yaptırdığı estetiklerle değişen Melis Buse Betkayan, bambaşka bir imaja büründü.

Estetik yaptırmayı sevdiğini söyleyen ve Kısmetse Olur zamanlarından eser kalmayan eski gelin adayı, son hali ile dikkati çekiyor.

Zaman geçtikçe estetikleri oturan ve güzelleşen Melis Buse, Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Kırmızı ruju ve derin dekolteli kıyafeti ile çektiği bir pozunu yayınlayan Betkayan, "Hiç öpmeyeyim canım, rujum bozuluyor" notunu düştü.

Melis Buse Betkayan'ın hikayesine beğeni ve kalp emojileri yağdı.