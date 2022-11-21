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    • Melis İşiten kimdir,sağlık durumu nasıl? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi kaza geçirdi! Melis İşiten'in durumu

    Melis İşiten kimdir,sağlık durumu nasıl? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi kaza geçirdi! Melis İşiten'in durumu

    Tiyatro oyunun dönen oyuncularını taşıyan minibüs, bir tıra arkadan çarptı. Kaza geçiren araçta Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten de yer alıyordu.
    • 21.11.2022 - 10:22
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    Melis İşiten kimdir,sağlık durumu nasıl? Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi kaza geçirdi! Melis İşiten'in durumu

    "Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda olan tiyatro oyuncularının olduğu araç, bir tıra arkadan çarptı. Trafik kazası sonrası minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı. Kazada tiyatro oyuncusu ve dizilerde de yer alan Melis İşiten de bulunuyordu. Peki Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten kimdir?

    Melis İşiten kimdir?

    Melis İşiten'in sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü ismin hastanede tedavi atlına alındığı biliniyor. 29 Haziran 1989 tarihinde dünyaya gelen ismin annesinin adı Yasemin, babasının adı Okan'dır. Ünlü isim, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Oyuncu koçu İpek Bilgin'den özel dersler alan isim pek çok tiyatro oyununda rol almıştır. Ayrıca ilk kamera önü deneyimi 2014 senesinde 'Reaksiyon' dizisinde 'Fatoş' karakterini oynayarak yaşamıştır. İşiten, yine aynı sene 'Yedi Güzel Adam' dizisinde konuk oyuncu olmuştur.

    2018 senesinde 'Vatanım Sensin', 2021 yılında 'Maraşlı' dizisinde rol almıştır. İlk kez bir sinema filminde rol aldığı yapım, 2019 yılında vizyona giren 'Aslı Gibidir' filmi olmuştur.


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