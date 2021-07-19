Melis İşiten sevgilisi Sergen Deveci'yle Bodrum'da! İlk kez görüntülendiler... İşte aşkın ilk karesi

2019'da Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten, oyuncu Sergen Deveci ile Bodrum'da görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çift, ilk kez objektiflere yakalandı.

Melis İşiten, 2014 yılında evlendiği Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

Evliliğinden Ada adında bir kızı olan oyuncu, 2 senelik aşk orucunu mart ayında bozmuş ve yeni aşkı yine bir oyuncuda bulmuştu.

32 yaşındaki İşiten, geçtiğimiz şubat ayında YouTube programına da konuk olduğu Sergen Deveci'yle aşk yaşamaya başlamış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AŞIKLAR TATİLDE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İlişkilerini sosyal medyada ilan eden çift, ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi. Yalıçiftlik’teki bir plajda objektife yansıyan sevgililer, akşamüstü köpekleriyle beraber denize girdi.

Sosyal medyada çektiği komedi videoları ile tanınan oyuncu ve yazar Sergen Deveci ile İşiten çiftinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.

5 SAAT GÜNEŞLENDİ

İkili, önceki gün Yalıçiftlik'te bir plajda objektiflere takıldı. Yaklaşık beş saat şezlongta uzanıp güneşlenen İşiten, akşam üzeri serinlemek için sevgilisiyle birlikte suya girdi.

Melis İşiten, kurulandıktan sonra sevgilisi Sergen Deveci ve köpeğini denizde oynarken cep telefonu ile kameraya aldı.

Tatil günlerinde Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran güzel oyuncu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.

İLİŞKİLERİ NASIL DUYULMUŞTU?

Aşkını Instagram hesabından duyuran oyuncu Melis İşiten, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun." ifadelerini kullanmıştı.