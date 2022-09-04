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    Melis Sezen makyajsız haliyle görenleri mest etti! 'İnanılmaz'

    Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melis Sezen, makyajsız haliyle görenleri hayran bıraktı.
    • 04.09.2022 - 11:32
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    Melis Sezen makyajsız haliyle görenleri mest etti! 'İnanılmaz'

    Sadakatsiz dizisinin "Derin"i Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

    Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur kareleriyle görenleri mest eden güzel oyuncu Melis Sezen, takipçilerinin ilgi odağı oluyor.

    Dizinin 60. bölümüyle ekranlara veda eden güzel oyuncu, final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da almıştı.

    Bali Adası'na giden Sezen, çektirdiği iddiaları pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak yatakta verdiği eğlenceli pozlarıyla gündem olmuştu.

    İddialı ve cesur karelerini takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, adeta göz dolduruyor.

    Melis Sezen son olarak, makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı.

    Sezen'in doğal güzelliğine ise övgüler yağdı.

    Ünlü oyuncu, beğeni yağan paylaşımına ise, "Bi kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notunu düştü.

    Melis Sezen makyajsız haliyle görenleri mest etti! İnanılmaz #1

    Melis Sezen makyajsız haliyle görenleri mest etti! İnanılmaz #2

    Melis Sezen makyajsız haliyle görenleri mest etti! İnanılmaz #3


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