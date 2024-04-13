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Melis Sezen mini eteğiyle çimlere uzandı! O karelere yorum yağdı...

Melis Sezen mini eteğiyle çimlere uzandı! O karelere yorum yağdı... Ünlü oyuncu Melis Sezen yaptığı son paylaşım ile dikkat çekti. İddialı tarzıyla poz veren Melis Sezen'in o pozlarına yorum yağdı. İşte o kareler..