Melis Sezen mini eteğiyle çimlere uzandı! O karelere yorum yağdı...

27 yaşındaki ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle büyük bir üne kavuşan Melis Sezen son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncu son Instagram paylaşımı ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Melis Sezen, daha sonra Siyah İnci dizisinde oynadı. Genç oyuncu ilk başrol oyunculuğunu ise Leke dizisinde üstlendi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Melis Sezen'in Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.
Sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alıyor.
Melis Sezen son olarak mini etekli kombiniyle çimlere uzandığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Melis Sezen'in "Aldım güneşimi" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o pozlar...