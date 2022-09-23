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    Melis Sezen'in ayna pozu mest etti! 'İçimizi ısıtan güzellik'

    Ünlü oyuncu Melis Sezen dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Sosyal medya paylaşımları dikkat çeken oyuncu yine cesur pozları ile beğeni topladı.
    • 23.09.2022 - 15:13
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    Melis Sezen'in ayna pozu mest etti! 'İçimizi ısıtan güzellik'

    Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

    Son dönemlerde instagram hesabından paylaştığı dans videoları ile uzun süre gündem olan Melis Sezen cesur pozları ilede beğeni toplamaya devam ediyor.

    Ünlü oyuncunun son olarak paylaştığı ve "Çorap ve hırka sezonu açılmıştır" notunu düştüğü pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    İşte Melis Sezen'in gündeme gelen son instagram paylaşımı..

    Melis Sezen in ayna pozu mest etti! İçimizi ısıtan güzellik #1

    Melis Sezen in ayna pozu mest etti! İçimizi ısıtan güzellik #2

    Melis Sezen'in bazı instagram paylaşımları şu şekilde..

    Melis Sezen in ayna pozu mest etti! İçimizi ısıtan güzellik #3

    Melis Sezen in ayna pozu mest etti! İçimizi ısıtan güzellik #4

    Melis Sezen in ayna pozu mest etti! İçimizi ısıtan güzellik #5

    Melis Sezen in ayna pozu mest etti! İçimizi ısıtan güzellik #6

     


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