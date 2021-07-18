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    • Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup'u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum'da buldu! Bitez'de aşk dansı...

    Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup'u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum'da buldu! Bitez'de aşk dansı...

    Beşiktaş forması giyen futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan geçen ay ayrılan Melisa Pamuk, aradığı aşkı Bodrum'da buldu. Pamuk, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç'la aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 10:29
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    Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup'u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum'da buldu! Bitez'de aşk dansı...

    Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakterine hayat veren oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yeni bir aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

    2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, 2019'da aşk yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la haziran başında yollarını ayırdı.

    Oğuzhan Özyakup'u çabuk unutan Pamuk, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'ta buldu. Ancak ikiliden ilişki iddiaları hakkında bir açıklama gelmedi.

    AYRILIK ACISI KISA SÜRDÜ

    Kısa bir süre önce Özyakup ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk cephesinde yaşanan yeni gelişme, hayranlarını şaşkına çevirdi.

    Tatil için Bodrum'a giden Melisa Aslı Pamuk, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç'a kaptırdı.

    Melisa Aslı Pamuk ile Mustafa Mert Koç'un ortak bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı ve çok iyi anlaştığı iddia edildi.

    Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum da buldu! Bitez de aşk dansı... #1

    BİTEZ'DE AŞK DANSI

    İkili birlikte ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi. Tekne kiralayan çiçeği burnunda çift, önceki gün Bitez'e demir attı.

    Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, teknenin ön tarafında güneşlenirken objektiflere takıldı.

    Tek başına dans eden Koç, kendisine gülen Pamuk'u da dansa kaldırdı. Bir süre birbirlerine sarılıp dans eden sevgililer, daha sonra el ele tutuşup suya atladı.

    Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum da buldu! Bitez de aşk dansı... #2

    AKINTIYA KAPILDILAR

    Denizdeki akıntı nedeniyle yüzerken fazla uzaklaşan Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç, bir talihsizlik yaşadı. Akıntıya kapılan çift, tekneye geri dönmekte zorlandı.

    Yüzdükçe geri gidip tekneden uzaklaşınca panik olan ünlü aşıklar, teknedeki personelden yardım istedi.

    Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum da buldu! Bitez de aşk dansı... #3

    İKİLİ YORGUNLUKTAN UYUYAKALDI

    Tekne ikilinin yanına doğru hareket ettirildi ve çift, suya atılan halata tutunarak tekneye çıktı.

    Dakikalarca akıntıda yüzmeye çalışmaktan yorgun düşen Pamuk ve Koç, yorgunluktan güneş altında uyuyakaldı.

    Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum da buldu! Bitez de aşk dansı... #4

    Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup u çabuk unuttu! Aradığı aşkı Bodrum da buldu! Bitez de aşk dansı... #5

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