Melisa Aslı Pamuk'un yeni projesi belli oldu! İddialı bir diziyle dönüyor

Melisa Aslı Pamuk'un yeni projesi belli oldu! İddialı bir diziyle dönüyor

Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk, bomba bir projeyle ekranlara dönüyor. Güzel oyuncu, yapımını O3 Medya'nı üstlendiği Cennet Koyu dizisiyle el sıkıştı.

Son olarak "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit2'' filminde Mert Fırat ile birlikte kamera karşısına geçen Melisa Aslı Pamuk, ''Kırmızı Oda'' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Hayranları büyük bir merakla Melisa Aslı Pamuk'un yeni projesini beklerken sevindiren haber geldi.

CENNET KOYU DİZİSİYLE EL SIKIŞTI

Türkiye'nin en iyi senaristlerinden biri olan Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı "Cennet Koyu" ekrana taşınıyor.

Saner Ayar'ın patronu olduğu O3 Medya tarafından Star TV için çekilecek olan dizinin ilk oyuncusu Melisa Aslı Pamuk oldu.

Melisa Aslı Pamuk, Ege'de bir sahil kasabasında geçen dizide evin en küçük kızı Neva karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, erkek şiddeti ve kadın entrikasının etkileyici bir dille işleneceği Cennet Koyu dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Merakla beklenen dizi; Hüma, Saba ve Neva adlı 3 kız kardeş ve anneleri Bahriye'nin hikâyesini konu ediniyor.