Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında? Üç Kız Kardeş Derya karakteri...

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş ile seyirci karşısına çıkan Melisa Berberoğlu, Derya karakterini canlandırıyor. Peki Üç Kız Kardeş'in Derya'sı Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Üç Kız Kardeş, seyirci ile buluşuyor.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Derya karakteri ile dikkatleri çeken genç oyuncu Melisa Berberoğlu'nın performansı seyircinin beğenisini kazandı.

Melisa Berberoğlu hakkında araştırmalar hız kazanırken, "Üç Kız Kardeş Derya kimdir, Melisa Berberoğlu kaç yaşında, nereli," gibi sorular gündeme geldi.

İşte Melisa Berberoğlu hakkında bilgiler...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DERYA KARAKTERİ

Sadık ve Nesrin Hanım’ın en başına buyruk, en açık sözlü, en asi, “Erkek Fatma” lakaplı kızıdır Derya.

Kedilere, köpeklere, ağaçlara, kuşa, böceğe karşı sevgi besleyen, onları kollayan, sahiplenen, her birine birbirinden güzel isimler veren Derya mimar olmak niyetindedir.

Hayallerinin peşinde koşmak için hiçbir engele takılmaz ama ne yazık ki en büyük engel yine kendisidir. Uçarılığı, tezcanlılığı ve asiliği onu hata yapmaya sürükleyecek, yanlış insanları tercih edecektir.

Hayatımın aşkı diye tutunduğu kendisinden yaşça oldukça büyük olan sorumsuz, serseri bir hayat yaşayan Hakan, genç kızı dönülmesi belki de imkansız yollara sürükleyecektir.

MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Berberoğlu 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Melisa Berberoğlu şimdilerde, İstanbul'da çeşitli özel tiyatrolarda görev almaktadır.

Kamera karşısında ilk defa 2021 yılında Acans isimli dizi ile geçen oyuncumuz dizideki performansıyla büyük beğeni toplamış ve aynı yıl Yeşilçam dizisinde de yer almıştır.

Kadir Has Üniversitesi film ve drama bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Ph7 Entertainment menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncu Melisa Berberoğlu kamera karşısında en son 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinde "Menekşe" karakteri ile geçmiştir.