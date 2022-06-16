- Haberler
- Medya Haberleri
- Melisa Döngel'den havuzda kalça dansı
Melisa Döngel'den havuzda kalça dansı
Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncu Melisa Döngel, havuzdan paylaştığı kareleriyle sosyal medyayı salladı.
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 16:21
- Güncelleme : 16.06.2022 - 17:29
Sen Çal Kapımı dizisiyle dikkatleri çeken Melisa Döngel, tatil sezonunu açtı.
Sosyal medyayı aktif kullanan 22 yaşındaki oyuncu, takipçilerini de ihmal etmedi.
Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da aldı.
Melisa Döngel'in tatil paylaşımları, sosyal medyayı adeta salladı.
Önce poz verdi sonra dans etti
Genç oyuncu, ilk olarak havuzda çektirdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Döngel, daha sonra kız arkadaşıyla havuzdan video paylaştı.
Fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, kalça dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Takipçilerinden ise binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte o anlar...
Melisa Döngel'den havuzda kalça dansı VİDEO