Sarışın güzel Melisa Döngel, imaj tazeledi. Sosyal medyayı ikiye bölen Döngel'in yeni prjesi için imaj değişikliğine gittiği öğrenildi.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

2016 yılında Hangimiz Sevmedik adlı dizi ile sektöre adım atan Döngel, akabinde Arka Sokaklar'da Nil karakteri ile boy gösterdi.

Asıl çıkışını Bizim Hikaye dizisi ile yapan Melisa Döngel, güzelliği ve oyuncuuk performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Bu diziden sonra popülaritesi artan Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren'e hayat verdi ve Aşk Mantık İntikam'da başrolü kaptı.

Bu diziden erken ayrılan ve Kusursuz Kiracı'da hayat kırıklığına uğrayan Döngel, Hayreddin dizisi ile geri dönecek.

TRT ekranlarında yayınlanması planan dizide yer almaya hazırlanan oyuncu, rolü için imaj değişlikliğine gitti.

Sarı saçları ile olay olan ve Seda Sayan'a benzetilen Melisa Döngel, esmer hali ile sosyal medyayı ikiye böldü.

Herkesi şaşırttı

Melisa Döngel yeni projesi için imaj tazeledi. Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler, oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.Kimileri "Melisa nerede?" derken kimileri de "Sarıya dönme şahane" yorumları yaptı.

Ancak bazıları ise Melisa Döngel'in sarışın halinin daha güzel olduğunu ifade etti.Ayrıca Döngel'in estetiği fazla kaçırdığını söyleyenler de oldu.