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Melisa Döngel kalçadan frikik verdi, beğeni butonu çöktü!

Melisa Döngel kalçadan frikik verdi, beğeni butonu çöktü!

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ve İlhan Şen ile beraber başrolü paylaşan Melisa Döngel, son paylaşımı ile olay oldu.