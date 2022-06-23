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- Melisa Döngel kalçadan frikik verdi, beğeni butonu çöktü!
Melisa Döngel kalçadan frikik verdi, beğeni butonu çöktü!
- 23.06.2022 - 13:36
18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.
Eğitimin ardından oyunculuk alanında çalışmalara başlayan Döngel, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide yer aldı.
Yine aynı yıl Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterine hayat veren Melisa Döngel, 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye projesinde güzelliğiyle dikkati çekti.
Sen Çal Kapımı ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde yer alarak ününü katlayan Döngel, stiliyle dikkati çekiyor.
Cesur pozları ve sarıya boyattığı saçlarıyla sosyal medyayı sallayan Döngel, son paylaştığı kare ile yine güzelliğini gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncunun siyah elbiseli pozuna hayranlarından beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.
Melisa akılları baştan aldı
Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran Melisa Döngel, bikinili tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Bunun kalmayan genç oyuncudan bu defa derin göğüs dekolteli yeni bir paylaşım geldi.
Siyahlar içinde olduğu fotoğrafı paylaşan Döngel'in paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.