Melisa Döngel kasığına kadar açarak oturdu....

Melisa Döngel kasığına kadar açarak oturdu....

Şu sıralar Kusursuz Kiracı dizisinde yer alan Melisa Döngel, güzelliği ile konuşulmaya devam ediyor. Son olarak mini eteği ile poz veren oyuncu, tozu dumana kattı.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Melisa Döngel, , Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.

2016 yılında ilk kez ekran karşısına çıkan ve Hangimiz Sevmedik dizisinde yer alan Döngel, asıl çıkışını Bizim Hikaye sayesinde yakaladı.

Burada güzelliği ve akabinde oyunculuğu ile dikkati çeken Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde ününü ikiye katladı.

Zaman geçtikçe değişen tarzı ve güzelliği ile bu dizide yıldızını parlatan Döngel, Aşk Mantık İntikam'da başrol oynadı.

Aşk Mantık İntikam'da Çağla'ya hayat veren Melisa Döngel, diziden ayrıldıktan sonra saçlarını sarıya boyattı.

Yeni tarzı ile Seda Sayan'a benzetilen Döngel, şimdilerde Kusursuz Kiracı dizisinde yer alıyor.

Sarı saçları ve birbirinden cesur pozları ile Instagram'da konuşulan güzel isim, son paylaştığı pozuyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Peş peşe övgü dolu yorumlar alan Melisa Döngel, sosyal medya üzerinden binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Melisa büyüledi

22 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel, süper mini elbisesiyle poz verdi. O poz kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Döngel'in sevenleri, ünlü oyuncunun cesur pozuna yorum yağdırdı.

Döngel bu yaz bikinili paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirdi. Genç oyuncu, fit vücuduyla beğeni topladı.