Melisa Döngel normalleşti! Cesur pozuna olay yorum: "Kurşun atıp kurşun yenilir" Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Tolgahan Sayışman ile rol alan Melisa Döngel, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarıyla hayranlarının aklını başından almayı başardı.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı.

İlk kez ekran karşısına Hangimiz Sevmedik dizisi ile çıkan Döngel, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bu diziden sonra kısa bir süre Arka Sokaklar'da rol alan güzel isim, Bizim Hikaye'de hayat verdiği Deniz karakteri ile ünlendi.

Bu karakter sayesinde ünlenen Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde bir kez daha oyunculuğuyla hayran bıraktı.

Bu diziden sonra ilk başrolünü Aşk Mantık İntikam dizisinde göğüslenen Döngel, şu sıralar Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Tolgahan Sayışman ile rol alıyor.

Dizi için tarzını değiştiren Melisa Döngel, sosyal medya hesabını da aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Güzel ismin sosyal medya hesabından son paylaştığı pozlar ise hayranlarının aklını başından aldı.

Melisa büyüledi

Kusursuz Kiracı dizisindeki imajı ile dikkat çeken Mesali Döngel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda rol alıyor.

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Döngel sosyal medyada yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta büyüledi.

Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel’in paylaşımına takipçileri “Kurşun atıp kurşun yenilir”, “Kalbim durdu”, “Çok güzelsin”, “Aşk bahçem” yorumlarında bulundular.