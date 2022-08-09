Melisa Döngel pembe ipli bikinisiyle şov yaptı! 'Güzelliğin halis mi?'

Aşk Mantık intikam dizisinde Çağla'ya hayat veren Melisa Döngel, kumsal pozlarıyla akılları baştan aldı. Pembe bikinisiyle poz veren oyuncu için, övgüler peş peşe sıralandı.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.

Burada eğitimini başarı ile tamamlayan Döngel, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide ilk oyunculuk sınavını verdi.

Akabinde 16 yıldır Türk televizyonlarında yer alan Arka Sokaklar'da oynayan Melisa Döngel, Bizim Hikaye dizisinde parladı.

Deniz'e hayat veren ve güzelliği ile herkesi etkileyen oyuncu, bir dönem babasından dolayı gündem oldu.

Babasının kendisini taciz ettiğini söyleyen ve bu konuları açıklamasıyla gündemden düşmeyen Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde oyunculuk adına şov yaptı.

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan Melisa Döngel, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündem oluyor.

Tatile çıkan ve güzelş fiziğini bikinisiyle sergileyen Melisa Döngel, Instagram'ın adeta tozunu attırdı.

Güzel oyuncuya hem arkadaşlarından hem de hayranlarından alevler gecikmedi...

Melisa Döngel şov yaptı

Sosyal medya hesabından son olarak pembe bikinisiyle olan pozunu paylaşan Melisa Döngel, herkesin aklını başından aldı.

Güzelliği ve değiştirdiği tarzıyla olay olan oyuncu, tatil bölgesinde ilgiyi üzerine çekti.

Çeşme'ye giden ve kusursuz fiziği ile kameraların odak noktası haline gelen Döngel'e sosyal medyadan yorum yağdı.

Eylül ayında başlaması beklenen Kusursuz Kiracı dizisinde oynayacak olan Melisa Döngel için, "Güzelliğin halis mi?" tarzında sorular peş peşe geldi.

MELİSA DÖNGEL'İN SON POZLARI